BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.10.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
13.10.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071189
BIST
16:463.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -33,89
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
16:4618,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:4618,0298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0217
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:46999,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,72
|Açılış
|: 999,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:46
|DYOBY
|23,12
|84.958.631
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|200.002.224
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|344.216.986
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|615.515.917
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|242.087.560
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.991.076
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.991.076
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,96
|37.468.310
|% -6,64
|
|RTALB
|8,53
|86.082.380
|% -6,37
|
|THYAO
|85,05
|5.188.167.050
|% 0,65
|
|ASELS
|31,92
|2.528.622.315
|% -1,05
|
|SASA
|82,30
|2.407.071.286
|% -3,29
|
|PETKM
|14,63
|2.348.323.128
|% 0,55
|
|ISCTR
|8,26
|1.907.535.853
|% -0,36
|
|EKGYO
|4,16
|1.529.852.002
|% -3,48
|
|ISCTR
|8,26
|1.907.535.853
|% -0,36
|
|YKBNK
|8,30
|1.900.751.238
|% -0,12
|
|PETKM
|14,63
|2.348.323.128
|% 0,55
|
|AKBNK
|12,94
|1.716.382.312
|% -0,92
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5805
|18,5873
|% 0,01
|
|Euro
|18,0199
|18,0298
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,4532
|20,5557
|% 0,59
|
|Frank
|18,5778
|18,6897
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,01
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,76
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.804
|28,00
|
|Tam
|6.742
|6.795
|27,00
|
|Yarım
|3.285
|3.321
|12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,12
|93,12
|-1,17
|