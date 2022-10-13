BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.10.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.10.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071671
BIST
16:543.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,22
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
16:5418,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:5418,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:54985,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -13,19
|Açılış
|: 985,60
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KAPLM
|75,90
|23.783.485
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.480.441
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|285.433.905
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.824.630
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|833.785.651
|% -9,93
|
|RODRG
|28,14
|9.682.839
|% -8,99
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,30
|6.649.275.458
|% 2,59
|
|PETKM
|14,90
|2.171.477.651
|% 1,71
|
|SASA
|84,15
|2.073.924.896
|% 2,75
|
|AKBNK
|12,88
|1.932.908.717
|% -0,39
|
|ASELS
|31,10
|1.772.317.787
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,12
|1.129.124.960
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,27
|1.532.168.027
|% 0,85
|
|ISCTR
|8,16
|1.414.309.441
|% -1,09
|
|ODAS
|8,28
|1.318.341.204
|% 6,29
|
|DOHOL
|5,37
|856.383.859
|% 2,09
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5753
|18,5798
|% 0,08
|
|Euro
|17,9960
|18,0164
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,7667
|20,8708
|% 1,07
|
|Frank
|18,4378
|18,5489
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,12
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-23,91
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-13,66
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-82,00
|
|Tam
|6.660
|6.719
|-74,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,21
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|-0,12
|
Seans Raporu
16:54
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17:09KRPLS
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