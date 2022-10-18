BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.10.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
19.10.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072697
BIST
16:443.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -8,39
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:4418,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:4418,3246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:44988,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,30
|Açılış
|: 988,94
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PENTA
|532,40
|79.356.390
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.294.380
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.597.190
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.277.617
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|41.013.299
|% 9,96
|
|SAYAS
|23,12
|134.071.409
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.858.633.036
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.067.074
|% -7,73
|
|MEGAP
|4,47
|33.430.616
|% -7,45
|
|MEGAP
|4,47
|33.430.616
|% -7,45
|
|THYAO
|97,35
|5.904.545.786
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,56
|5.118.347.330
|% -1,54
|
|AKBNK
|15,13
|4.189.441.507
|% 1,89
|
|ASELS
|33,14
|3.596.874.686
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,43
|3.448.244.705
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.448.244.705
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,56
|5.118.347.330
|% -1,54
|
|TSKB
|2,67
|960.451.753
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,46
|2.911.057.329
|% 0,75
|
|SKBNK
|1,86
|557.024.203
|% -1,59
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5975
|% 0,09
|
|Euro
|18,3133
|18,3204
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9946
|21,0999
|% -0,31
|
|Frank
|18,6334
|18,7457
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,01
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|3,62
|
|Altın Gr.
|989
|990
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.697
|6.767
|38,00
|
|Yarım
|3.263
|3.310
|21,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,12
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,84
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59ALMAD
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 200, 995 adet işlem
-
16:58GWIND
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 819, 269 adet işlem
-
16:57DERHL
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 163, 793 adet işlem
-
16:56XU100
Endeks 3, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 82, 018.00 milyon TL de
-
16:56KIMMR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 508 adet işlem