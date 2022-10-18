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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

18.10.2022 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

19.10.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072697


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PENTA 532,40 79.356.390 % 10,00  
CRFSA 46,88 148.294.380 % 10,00  
POLTK 784,50 22.597.190 % 10,00  
ARMDA 174,90 7.277.617 % 10,00  
YAPRK 42,18 41.013.299 % 9,96  
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16:44 Alış Satış %  
Dolar 18,5765 18,5975 % 0,09  
Euro 18,3133 18,3204 % 0,16  
Sterlin 20,9946 21,0999 % -0,31  
Frank 18,6334 18,7457 % 0,23  
Riyal 4,9307 4,9555 % 0,01  
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16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 3,62  
Altın Gr. 989 990 2,97  
Cumhuriyet 6.669 6.770 -11,00  
Tam 6.697 6.767 38,00  
Yarım 3.263 3.310 21,00  
Çeyrek 1.635 1.657 12,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,82 0,15  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,12  
B. Petrol 90,78 90,78 -0,84  
Seans Raporu 16:44
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