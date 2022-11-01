BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.11.2022 16:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.11.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075921
BIST
17:054.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 58,97
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:0518,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:0518,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:05984,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,11
|Açılış
|: 984,98
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:05
|AKCNS
|48,40
|60.515.579
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.692
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.107.455
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.005.464
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,74
|108.867.151
|% -9,60
|
|TRCAS
|21,90
|318.462.517
|% -8,06
|
|VERTU
|32,94
|159.125.791
|% -7,99
|
|KRTEK
|25,24
|94.488.547
|% -7,75
|
|PNSUT
|46,96
|83.090.779
|% -7,74
|
|THYAO
|101,50
|5.339.776.264
|% 0,20
|
|SASA
|129,60
|3.823.549.996
|% 7,82
|
|ASELS
|33,44
|3.127.628.111
|% 3,79
|
|SISE
|33,14
|3.024.849.853
|% -0,24
|
|AKBNK
|14,71
|2.635.689.117
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,49
|2.523.292.514
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,37
|2.353.041.044
|% 1,74
|
|ISCTR
|9,22
|2.050.102.572
|% -1,07
|
|AKBNK
|14,71
|2.635.689.117
|% 0,62
|
|TSKB
|3,01
|520.949.436
|% 0,00
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6208
|% 0,08
|
|Euro
|18,4310
|18,4379
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,4000
|21,5073
|% 0,66
|
|Frank
|18,6092
|18,7213
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|11,01
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|39,00
|
|Tam
|6.629
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.230
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,28
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|1,72
|