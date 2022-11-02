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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

02.11.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

03.11.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076277


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Tam 6.646 6.702 7,00  
Yarım 3.238 3.277 4,00  
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Gümüş Gr. 11,76 11,78 0,03  
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