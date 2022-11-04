BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.11.2022 16:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
07.11.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076829
BIST
16:564.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 116,59
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
16:5618,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
16:5618,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2395
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,4283
En Düşük
18,1324
16:56997,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 22,02
|Açılış
|: 996,92
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
998,27
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ISDMR
|27,96
|347.833.159
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|58.448.183
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.373.009.368
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.646.927
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.760.419
|% 9,96
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|100.784.533
|% -9,92
|
|NETAS
|31,98
|152.795.447
|% -8,58
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|104,50
|9.894.238.612
|% 2,65
|
|EREGL
|33,30
|6.373.009.368
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,13
|4.957.322.379
|% 8,42
|
|TUPRS
|429,00
|3.885.153.105
|% 5,28
|
|ASELS
|35,30
|3.241.351.029
|% 2,32
|
|KRDMD
|13,13
|4.957.322.379
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,60
|1.646.939.186
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,94
|2.397.486.509
|% 2,76
|
|YKBNK
|9,27
|2.259.135.691
|% 5,82
|
|EREGL
|33,30
|6.373.009.368
|% 9,97
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6161
|18,6206
|% 0,03
|
|Euro
|18,4075
|18,4172
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,9103
|21,0152
|% 0,98
|
|Frank
|18,5258
|18,6374
|% 1,28
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,06
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|37,94
|
|Altın Gr.
|995
|995
|20,02
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.744
|127,00
|
|Tam
|6.655
|6.716
|82,00
|
|Yarım
|3.243
|3.285
|41,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,52
|
|B. Petrol
|98,08
|98,08
|3,41
|