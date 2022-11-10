BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.11.2022 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
11.11.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079231
BIST
16:564.484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 123,26
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.484
En Düşük
4.364
16:5618,5061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0817
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4922
16:5618,7583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1323
|Açılış
|: 18,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8601
En Düşük
18,4641
16:561.033,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 15,27
|Açılış
|: 1.033,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.036,87
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KONKA
|46,64
|325.178.200
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|75.485.503
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|127.454.387
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|14.998.654
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,30
|205.942.965
|% -9,89
|
|ARASE
|178,10
|262.714.955
|% -9,13
|
|KZBGY
|18,65
|128.737.541
|% -8,58
|
|BANVT
|79,45
|35.136.370
|% -8,26
|
|THYAO
|112,90
|6.654.219.666
|% 1,53
|
|EREGL
|36,48
|5.690.812.835
|% 5,07
|
|EKGYO
|5,35
|3.615.354.727
|% 5,73
|
|TCELL
|32,78
|3.364.383.161
|% 1,99
|
|ASELS
|37,92
|3.102.644.868
|% 0,48
|
|EKGYO
|5,35
|3.615.354.727
|% 5,73
|
|ODAS
|9,84
|2.626.914.613
|% 0,51
|
|ISCTR
|9,37
|2.043.299.312
|% 3,42
|
|YKBNK
|9,70
|2.092.591.858
|% 4,64
|
|PETKM
|14,42
|2.857.197.611
|% 1,98
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4962
|18,5061
|% -0,44
|
|Euro
|18,7449
|18,7583
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,4922
|21,6000
|% 2,26
|
|Frank
|18,9259
|19,0399
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9200
|4,9447
|% -0,10
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|30,71
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|15,20
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|52,00
|
|Tam
|6.876
|6.943
|83,00
|
|Yarım
|3.351
|3.394
|40,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.697
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,93
|0,38
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|1,07
|