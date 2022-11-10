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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

10.11.2022 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

11.11.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079231


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Altın Gr. 1.033 1.033 15,20  
Cumhuriyet 6.845 6.948 52,00  
Tam 6.876 6.943 83,00  
Yarım 3.351 3.394 40,00  
Çeyrek 1.680 1.697 21,00  
Gümüş.Ons 21,66 21,69 0,65  
Gümüş Gr. 12,92 12,93 0,38  
B. Petrol 93,72 93,72 1,07  
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