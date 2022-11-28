BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.11.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
29.11.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082615
BIST
16:564.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 84,18
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:5618,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:5619,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:561.049,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.049,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:56
|CEOEM
|16,50
|122.292.709
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.029.560
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.209.764
|% 10,00
|
|YATAS
|27,96
|137.987.339
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|250.785.045
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,05
|66.604.828
|% -8,51
|
|MZHLD
|15,54
|53.776.833
|% -8,48
|
|PRDGS
|17,03
|196.331.594
|% -7,60
|
|THYAO
|116,00
|8.606.713.511
|% 1,93
|
|PETKM
|18,22
|4.591.611.894
|% 5,01
|
|EREGL
|42,24
|4.205.494.681
|% 0,86
|
|ASELS
|48,88
|3.976.108.057
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,53
|3.718.523.268
|% 2,73
|
|EKGYO
|6,98
|3.302.940.319
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,78
|1.263.762.413
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,53
|3.718.523.268
|% 2,73
|
|YKBNK
|11,98
|3.594.111.403
|% 4,63
|
|VAKBN
|10,15
|2.667.393.943
|% 6,17
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6182
|% -0,08
|
|Euro
|19,4436
|19,4545
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4101
|22,5225
|% -0,28
|
|Frank
|19,6483
|19,7666
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% -0,12
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,76
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,03
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|-2,10
|