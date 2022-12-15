BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.12.2022 17:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
16.12.2022 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087575
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0497
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.068,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -13,11
|Açılış
|: 1.068,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.724
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.752.922
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.865.902.164
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.300.841
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.099.186.389
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.300.841
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.341.195
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6388
|18,6499
|% 0,15
|
|Euro
|19,8135
|19,8256
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,7993
|22,9137
|% -1,20
|
|Frank
|20,0295
|20,1501
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-25,26
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-12,09
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.221
|7.281
|-47,00
|
|Yarım
|3.497
|3.560
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.779
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|-0,32
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
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17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem