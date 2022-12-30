BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.12.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
02.01.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091526
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0085
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.092,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.092,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|76.039.354
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|13.294.955
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.732.699
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.305.891
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|434.911.142
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.526.235
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.767.046
|% -9,19
|
|MANAS
|55,05
|63.548.341
|% -5,09
|
|EMKEL
|5,33
|40.231.310
|% -4,99
|
|ASELS
|62,35
|10.809.631.259
|% 6,04
|
|THYAO
|141,10
|6.845.465.522
|% -0,84
|
|TCELL
|37,82
|5.598.666.589
|% -0,99
|
|TUPRS
|530,10
|5.417.674.131
|% 4,66
|
|PETKM
|19,99
|4.869.533.277
|% 0,65
|
|EKGYO
|8,72
|4.659.819.987
|% 1,16
|
|DOHOL
|10,60
|3.890.381.444
|% 4,54
|
|YKBNK
|11,84
|3.184.783.304
|% -1,33
|
|PETKM
|19,99
|4.869.533.277
|% 0,65
|
|ISCTR
|12,87
|2.992.077.336
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7073
|18,7200
|% 0,08
|
|Euro
|19,9887
|20,0011
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5213
|22,6342
|% 0,07
|
|Frank
|20,2039
|20,3256
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.376
|7.441
|8,00
|
|Yarım
|3.572
|3.637
|4,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|1,09
|