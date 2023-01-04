BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.01.2023 17:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
05.01.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093252
BIST
17:385.537
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -89,73
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:3818,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:3819,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1635
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:381.120,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 14,63
|Açılış
|: 1.120,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KONYA
|4.177,00
|518.428.801
|% 10,00
|
|BFREN
|5.230,80
|315.315.018
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.846.248
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.548.227
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|77.943.675
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.422.174
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.919.584
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.374.799
|% -9,93
|
|BRKVY
|28,94
|43.842.670
|% -9,39
|
|SANEL
|20,58
|25.631.451
|% -9,18
|
|EREGL
|42,96
|12.407.614.145
|% 1,70
|
|KRDMD
|19,72
|8.888.361.809
|% 4,84
|
|EKGYO
|9,45
|7.230.229.960
|% 0,32
|
|ASELS
|65,55
|6.696.659.086
|% -5,14
|
|THYAO
|144,80
|6.470.367.151
|% -1,76
|
|EKGYO
|9,45
|7.230.229.960
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,72
|8.888.361.809
|% 4,84
|
|EREGL
|42,96
|12.407.614.145
|% 1,70
|
|YKBNK
|11,65
|3.345.496.648
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,52
|3.221.801.777
|% -1,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7404
|18,7461
|% 0,13
|
|Euro
|19,9044
|19,9175
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,5193
|22,6322
|% 0,80
|
|Frank
|20,1345
|20,2558
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|20,15
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,68
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.569
|7.626
|51,00
|
|Yarım
|3.665
|3.728
|25,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-2,13
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50LIDFA
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 082, 787 adet işlem
-
17:49GSRAY
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 171, 602 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASELS, KOZAL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 84 kaybederek (% -1.60 ) 4, 901
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, TERA, SAMAT, POLTK, VERUS, DYOBY, BFREN, EYGYO