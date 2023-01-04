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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

04.01.2023 17:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

05.01.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093252


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Altın Ons 1.858 1.858 20,15  
Altın Gr. 1.120 1.120 14,68  
Cumhuriyet 7.531 7.644 60,00  
Tam 7.569 7.626 51,00  
Yarım 3.665 3.728 25,00  
Çeyrek 1.838 1.864 13,00  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 0,27  
Gümüş Gr. 14,60 14,62 0,19  
B. Petrol 79,97 79,97 -2,13  
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