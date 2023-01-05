BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.01.2023 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
06.01.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094211
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1056
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7674
18:051.106,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,22
|Açılış
|: 1.106,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.742.816
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.623.518
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|304.903.609
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|68.829.371
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.359.723
|% 8,13
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PKART
|26,28
|10.279.595
|% -10,00
|
|KLSYN
|3,42
|32.997.112
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|37.916.754
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.359.159
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|19.925.531.716
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.737.258.118
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.013.011.734
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.587.400.481
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.442.135.720
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|19.925.531.716
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.006.465.068
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.013.011.734
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.149.313.811
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.442.135.720
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7697
|18,7737
|% 0,17
|
|Euro
|19,7783
|19,7950
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,2828
|22,3945
|% -1,11
|
|Frank
|19,9836
|20,1039
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9797
|5,0047
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-25,92
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.517
|7.593
|-33,00
|
|Yarım
|3.640
|3.712
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.856
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|-0,26
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
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