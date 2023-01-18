BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.01.2023 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
19.01.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103017
BIST
16:505.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 66,31
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
16:5018,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
16:5020,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1568
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
16:501.160,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,32
|Açılış
|: 1.160,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.162,97
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:50
|OTKAR
|1.046,10
|285.695.737
|% 10,00
|
|MARTI
|4,73
|73.678.309
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.813.992
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|2.229.596
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.483.653
|% 9,98
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,60
|11.370.770.377
|% 0,81
|
|ASELS
|63,25
|7.648.984.498
|% 7,39
|
|EREGL
|40,92
|7.272.704.732
|% 0,05
|
|KOZAL
|578,00
|4.952.581.037
|% 3,92
|
|TUPRS
|586,40
|4.099.551.910
|% 2,95
|
|EKGYO
|8,46
|3.135.437.398
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,77
|2.574.869.434
|% -0,20
|
|SKBNK
|2,88
|627.461.872
|% 2,13
|
|PETKM
|18,39
|3.800.142.804
|% -0,16
|
|AKBNK
|17,41
|3.255.059.228
|% -0,63
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7917
|18,7949
|% 0,15
|
|Euro
|20,4109
|20,4176
|% 0,77
|
|Sterlin
|23,2569
|23,3735
|% 1,19
|
|Frank
|20,5110
|20,6346
|% 1,16
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,11
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.160
|8,26
|
|Cumhuriyet
|7.827
|7.945
|20,00
|
|Tam
|7.869
|7.926
|42,00
|
|Yarım
|3.834
|3.878
|20,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.939
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|1,28
|
Seans Raporu
16:50
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17:05VBTYZ
Yüzde 6.16 oranında artışla 57.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 164, 304 adet işlem
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17:04TSKB
Yüzde 6.32 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 172, 936 adet işlem
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17:03XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 102, 005.00 milyon TL de
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17:03DURDO
Yüzde 10.00 oranında artışla 48.64 lira fiyatla işlem gören hissede 473, 592 adet işlem
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17:02SASA
Yüzde 6.20 oranında artışla 123.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 385, 109 adet işlem