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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

18.01.2023 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

19.01.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103017


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OTKAR 1.046,10 285.695.737 % 10,00  
MARTI 4,73 73.678.309 % 10,00  
DURDO 48,64 22.813.992 % 10,00  
ONCSM 49,76 2.229.596 % 9,99  
FLAP 14,54 28.483.653 % 9,98  
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Dolar 18,7917 18,7949 % 0,15  
Euro 20,4109 20,4176 % 0,77  
Sterlin 23,2569 23,3735 % 1,19  
Frank 20,5110 20,6346 % 1,16  
Riyal 4,9885 5,0135 % 0,11  
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Altın Ons 1.921 1.921 11,48  
Altın Gr. 1.160 1.160 8,26  
Cumhuriyet 7.827 7.945 20,00  
Tam 7.869 7.926 42,00  
Yarım 3.834 3.878 20,00  
Çeyrek 1.923 1.939 10,00  
Gümüş.Ons 24,13 24,17 0,23  
Gümüş Gr. 14,58 14,61 0,16  
B. Petrol 87,20 87,20 1,28  
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