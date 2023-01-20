BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.01.2023 17:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
23.01.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103480
BIST
16:575.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 29,70
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
16:5718,8086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:5720,3310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:571.163,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.163,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:57
|SDTTR
|110,20
|333.675.614
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.002.275
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.962.682
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|SANEL
|18,58
|16.082.837
|% -6,59
|
|ZOREN
|5,76
|717.375.923
|% -6,34
|
|ELITE
|41,76
|112.717.792
|% -4,92
|
|YGYO
|1,98
|13.348.733
|% -4,35
|
|THYAO
|152,40
|7.525.803.822
|% -1,42
|
|EREGL
|41,00
|6.138.755.177
|% 1,59
|
|PETKM
|18,38
|4.716.190.253
|% 1,83
|
|AKBNK
|18,43
|4.366.593.874
|% 4,78
|
|KOZAL
|590,00
|4.304.538.614
|% 0,34
|
|EKGYO
|8,56
|3.607.470.923
|% 1,54
|
|YKBNK
|10,04
|4.081.719.815
|% 3,51
|
|SKBNK
|2,95
|821.394.734
|% 3,51
|
|PETKM
|18,38
|4.716.190.253
|% 1,83
|
|AKBNK
|18,43
|4.366.593.874
|% 4,78
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8003
|18,8086
|% 0,11
|
|Euro
|20,3227
|20,3310
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,1380
|23,2540
|% -0,30
|
|Frank
|20,2928
|20,4151
|% -0,73
|
|Riyal
|4,9910
|5,0160
|% 0,07
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-9,58
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|7.852
|7.971
|46,00
|
|Tam
|7.900
|7.950
|-38,00
|
|Yarım
|3.858
|3.890
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.929
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,52
|86,52
|0,36
|
Seans Raporu
16:57
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17:12SANFM
Yüzde 4.14 oranında artışla 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 052 adet işlem
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17:11HALKB
Yüzde 4.12 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 532, 041 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 59 artarak (% 0.70 ) 5, 993
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17:10XU100
Endeks 5, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 85, 224.00 milyon TL de
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17:10BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 357, 184 adet işlem