BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.02.2023 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
07.02.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110071
BIST
17:224.864
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -133,89
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:2218,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:2220,2669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0446
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2408
17:221.133,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.133,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OYAKC
|22,66
|291.445.687
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.930.222
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.155.409
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.662.353
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|79.984.733
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.919.738
|% -9,97
|
|TURSG
|9,29
|52.193.132
|% -9,37
|
|BJKAS
|6,42
|37.997.593
|% -9,32
|
|ATSYH
|83,10
|1.462.496
|% -8,88
|
|THYAO
|136,30
|1.850.733.725
|% -4,48
|
|SISE
|41,52
|1.202.960.715
|% -3,53
|
|EREGL
|39,04
|1.194.305.222
|% -0,56
|
|TUPRS
|570,00
|1.134.615.263
|% -4,84
|
|KOZAL
|514,00
|792.097.085
|% -4,37
|
|EKGYO
|7,04
|404.527.837
|% -3,16
|
|YKBNK
|8,77
|429.602.125
|% -2,77
|
|AKBNK
|15,90
|761.742.088
|% -3,69
|
|ALBRK
|3,12
|118.700.129
|% -4,59
|
|ISCTR
|10,42
|335.909.901
|% -1,42
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8215
|18,8348
|% 0,08
|
|Euro
|20,2666
|20,2713
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,6055
|22,7189
|% -0,02
|
|Frank
|20,2283
|20,3501
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0031
|5,0281
|% 0,04
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|9,51
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,63
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.748
|7.800
|-61,00
|
|Yarım
|3.785
|3.817
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.908
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,79
|80,79
|0,85
|