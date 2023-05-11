BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.05.2023 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
12.05.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150484
BIST
17:464.859
En Yüksek
|Değişim
|: 8,11%
|| 364,30
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4619,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4621,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:461.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.271,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:44
|HALKB
|11,33
|760.848.056
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.689.254
|% 10,00
|
|AKBNK
|18,49
|3.019.731.466
|% 9,99
|
|DURDO
|33,30
|55.742.455
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.691.211
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,97
|68.778.523
|% -9,47
|
|GRTRK
|18,81
|1.095.843.346
|% -7,97
|
|BIGCH
|22,94
|1.588.709.170
|% -7,28
|
|THYAO
|137,40
|7.040.944.000
|% 8,36
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EREGL
|31,44
|4.465.438.631
|% 6,87
|
|SISE
|40,34
|4.187.882.538
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.172.295.422
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.982.433.863
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.215.342.559
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,43
|490.267.323
|% 8,48
|
|KOZAL
|17,40
|3.197.038.075
|% 6,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5692
|19,5741
|% 0,18
|
|Euro
|21,3681
|21,3732
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,4350
|24,5575
|% -0,60
|
|Frank
|21,7878
|21,9191
|% -0,35
|
|Riyal
|5,2040
|5,2301
|% 0,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:44
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
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17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407