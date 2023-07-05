BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
05.07.2023 16:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
06.07.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165926
BIST
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17:526.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 92,59
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5226,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1421
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5228,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1097
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:521.610,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.610,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BFREN
|4.548,50
|172.727.705
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.721.518
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.657.992
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.671.487
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.371.906
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.471,20
|707.331.725
|% -4,16
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,50
|10.083.384
|% -3,89
|
|BRMEN
|2,29
|522.210
|% -3,38
|
|THYAO
|214,90
|13.613.509.788
|% 3,27
|
|TCELL
|39,56
|4.102.387.226
|% 5,72
|
|KOZAL
|27,12
|4.097.462.989
|% 0,15
|
|ASELS
|59,65
|3.833.769.560
|% 0,17
|
|KCHOL
|109,60
|3.798.131.038
|% 4,38
|
|EKGYO
|7,83
|2.200.767.825
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,24
|3.517.381.447
|% -1,27
|
|SKBNK
|2,84
|564.450.279
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,23
|2.608.688.542
|% -1,11
|
|VKGYO
|3,15
|593.611.373
|% 3,62
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0882
|26,0977
|% 0,53
|
|Euro
|28,3812
|28,4031
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,0541
|33,2199
|% 0,31
|
|Frank
|28,9225
|29,0967
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9353
|6,9701
|% 0,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-6,09
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|2,60
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.199
|5.337
|5,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,43
|0,21
|
|B. Petrol
|76,37
|76,37
|0,12
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
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17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem