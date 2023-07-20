BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.07.2023 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
21.07.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173871
BIST
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17:336.693
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 121,59
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3326,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3329,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0124
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:331.701,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.701,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ONCSM
|115,50
|359.779.645
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|43.738.287
|% 10,00
|
|ASTOR
|89,70
|8.129.397.168
|% 9,99
|
|TEZOL
|18,39
|251.782.983
|% 9,99
|
|ODAS
|9,80
|2.807.187.216
|% 9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|20.871.260
|% -9,96
|
|RALYH
|77,55
|256.078.841
|% -9,88
|
|MAALT
|574,80
|88.741.681
|% -5,91
|
|BRKVY
|38,50
|20.994.513
|% -5,41
|
|THYAO
|225,00
|10.376.585.827
|% 0,63
|
|ASTOR
|89,70
|8.129.397.168
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,00
|5.224.767.382
|% -0,08
|
|ASELS
|73,95
|5.122.388.735
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,23
|4.883.051.723
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,50
|4.860.282.100
|% 1,92
|
|YKBNK
|13,23
|4.883.051.723
|% 0,08
|
|ODAS
|9,80
|2.807.187.216
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,90
|692.965.599
|% 3,57
|
|AKBNK
|25,00
|5.224.767.382
|% -0,08
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8124
|26,8209
|% 0,13
|
|Euro
|29,8866
|29,9868
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,4361
|34,6088
|% -0,33
|
|Frank
|30,9183
|31,1046
|% -0,51
|
|Riyal
|7,1439
|7,1797
|% 0,29
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|0,20
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.163
|11.323
|-53,00
|
|Yarım
|5.582
|5.688
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.844
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,68
|21,70
|0,04
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|0,57
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44SMRTG
Yüzde 7.39 oranında artışla 106.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 572, 241 adet işlem
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17:43TRGYO
Yüzde 5.86 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 140 adet işlem
-
17:42AKFGY
Yüzde 6.47 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 069, 929 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 84 artarak (% 1.33 ) 7, 304
-
17:41XU100
Endeks 6, 677 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 133, 376.00 milyon TL de