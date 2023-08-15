BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.08.2023 16:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
16.08.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185622
BIST
'
17:177.629
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,28
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.795
17:1727,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1729,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:171.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TMSN
|74,80
|460.674.147
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|136.538.728
|% 10,00
|
|AYEN
|37,84
|251.524.142
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|23.954.736
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|28.252.609
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.092.860.425
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|470.434.654
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|538.226.123
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|ONCSM
|237,80
|539.939.800
|% -9,44
|
|ASTOR
|140,30
|10.105.009.388
|% 0,21
|
|THYAO
|259,60
|8.763.729.195
|% -0,69
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|AKBNK
|29,72
|6.083.451.864
|% -1,59
|
|GARAN
|54,70
|4.531.235.508
|% -2,06
|
|ZOREN
|4,97
|2.810.789.184
|% 9,71
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|SKBNK
|3,94
|1.235.649.981
|% -2,48
|
|ISCTR
|17,05
|3.949.618.410
|% 0,24
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0477
|27,0565
|% 0,18
|
|Euro
|29,5804
|29,6074
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,3310
|34,5031
|% 0,52
|
|Frank
|30,7056
|30,8906
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1913
|7,2274
|% 0,21
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-0,17
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|0,56
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.102
|11.179
|-27,00
|
|Yarım
|5.568
|5.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.808
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,51
|19,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-1,68
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31GENIL
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 62.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 646, 283 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 77 kaybederek (% -1.24 ) 8, 260
-
17:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMSN, AYEN
-
17:29XU100
Endeks 7, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 121, 665.00 milyon TL de
-
17:29TOASO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 279.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 669 adet işlem