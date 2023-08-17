BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
17.08.2023 17:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
18.08.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186431
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0891
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.651,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.253
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|151.975.471
|% 10,00
|
|ORMA
|84,70
|2.191.558
|% 10,00
|
|INVEO
|36,30
|183.407.590
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|688.973.087
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.354.003
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.143.929
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|222.474.668
|% -6,67
|
|MTRYO
|7,50
|7.594.387
|% -6,25
|
|OZSUB
|26,98
|99.724.069
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.717.607.558
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.483.954.556
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.448.616.629
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.102.031.751
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.404.060.428
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.506.454.401
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.727.615.561
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.686.145.736
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0914
|27,0979
|% 0,20
|
|Euro
|29,4973
|29,5229
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,4674
|34,6402
|% 0,31
|
|Frank
|30,7342
|30,9194
|% 0,30
|
|Riyal
|7,2046
|7,2407
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.652
|3,96
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.065
|11.147
|23,00
|
|Yarım
|5.549
|5.599
|12,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,26
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
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17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
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17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem