BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.10.2023 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
16.10.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206011
BIST
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17:108.194
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -64,81
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:1027,8104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0847
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:1029,2487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0220
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:101.710,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 44,51
|Açılış
|: 1.710,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:08
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.023.563
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,31
|322.433.109
|% -9,84
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|221,60
|4.744.605.892
|% -1,55
|
|PETKM
|24,34
|4.690.951.464
|% 4,02
|
|BRSAN
|1.006,20
|4.438.834.256
|% 1,81
|
|TUPRS
|147,90
|3.918.748.534
|% 0,48
|
|ASELS
|43,36
|3.421.185.704
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,74
|2.044.470.611
|% -2,40
|
|ZOREN
|6,40
|1.590.839.751
|% 1,11
|
|PETKM
|24,34
|4.690.951.464
|% 4,02
|
|YKBNK
|18,89
|3.243.022.969
|% -2,43
|
|ODAS
|13,60
|2.051.298.070
|% 0,52
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7948
|27,8185
|% 0,33
|
|Euro
|29,2388
|29,2520
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,7053
|33,8743
|% 0,14
|
|Frank
|30,5806
|30,7648
|% 0,59
|
|Riyal
|7,3896
|7,4266
|% 0,25
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|44,57
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,53
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.521
|11.606
|179,00
|
|Yarım
|5.778
|5.825
|90,00
|
|Çeyrek
|2.880
|2.913
|45,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|0,65
|
|B. Petrol
|89,02
|89,02
|3,02
|