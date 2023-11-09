BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.11.2023 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
10.11.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216293
BIST
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17:277.857
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -3,90
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2728,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1457
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5965
En Düşük
28,3872
17:2730,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0760
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:271.788,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.788,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:25
|REEDR
|24,42
|1.036.125.780
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.518.988
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|229,50
|6.137.997.960
|% 0,39
|
|TABGD
|186,60
|5.170.781.111
|% 4,07
|
|ISCTR
|20,16
|3.421.860.147
|% -2,80
|
|PETKM
|21,42
|3.057.833.525
|% 4,59
|
|TUPRS
|151,10
|2.700.127.055
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,85
|1.151.508.760
|% -1,30
|
|PETKM
|21,42
|3.057.833.525
|% 4,59
|
|YKBNK
|17,05
|2.316.412.916
|% 0,12
|
|ADESE
|2,11
|208.299.094
|% 0,96
|
|ODAS
|11,84
|1.119.646.576
|% 2,07
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4953
|28,5012
|% 0,18
|
|Euro
|30,5702
|30,5816
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,8714
|35,0463
|% 0,05
|
|Frank
|31,5179
|31,7078
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5744
|7,6124
|% 0,18
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|868,02
|869,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,29
|1.023,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,66
|80,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,34
|1.951,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40HATSN
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 67.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 604, 088 adet işlem
-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227
-
17:38XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 75, 014.00 milyon TL de
-
17:38SUNTK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 418 adet işlem