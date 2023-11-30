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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

30.11.2023 17:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

01.12.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221234


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