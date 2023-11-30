BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.11.2023 17:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
01.12.2023 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221234
BIST
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18:007.918
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -91,53
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0028,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0542
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0031,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1784
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:001.888,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,15
|Açılış
|: 1.888,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BINHO
|294,25
|1.193.065.402
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|83.963.803
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|170.937.737
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|23.498.704
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.766.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.623.936.863
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|144.972.884
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|551.026.844
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.140.672
|% -9,96
|
|THYAO
|251,50
|7.038.896.321
|% -1,37
|
|ISCTR
|21,50
|3.417.780.973
|% -2,01
|
|AKBNK
|33,74
|3.025.318.957
|% -0,53
|
|SASA
|48,58
|2.901.963.454
|% -4,93
|
|ASELS
|48,56
|2.648.541.612
|% 1,17
|
|ISCTR
|21,50
|3.417.780.973
|% -2,01
|
|EKGYO
|7,35
|1.114.547.675
|% -0,68
|
|ODAS
|10,97
|1.644.724.760
|% -5,27
|
|YKBNK
|19,10
|2.235.615.797
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,05
|515.370.035
|% -1,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8683
|28,8752
|% -0,19
|
|Euro
|31,5609
|31,5853
|% -0,56
|
|Sterlin
|36,3256
|36,5078
|% -0,74
|
|Frank
|32,8247
|33,0224
|% -0,39
|
|Riyal
|7,6707
|7,7092
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|927,27
|928,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,34
|1.030,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,52
|83,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,91
|2.035,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
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