BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.01.2024 16:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
12.01.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238511
BIST
'
17:047.902
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,09
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:0429,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0388
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:0432,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0940
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:041.955,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.957,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MRSHL
|1.870,00
|229.514.897
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|171.769.699
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.120.372
|% 9,95
|
|KRGYO
|39,58
|29.963.542
|% 9,94
|
|CATES
|50,70
|620.688.927
|% 9,93
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,23
|135.730.241
|% -9,51
|
|POLTK
|16.922,50
|167.569.890
|% -9,17
|
|BURVA
|79,60
|19.143.889
|% -9,03
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|THYAO
|246,70
|5.863.378.500
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,68
|5.046.219.865
|% -0,08
|
|EREGL
|43,92
|4.977.613.840
|% -2,49
|
|AKBNK
|41,36
|4.156.216.537
|% 1,52
|
|KCHOL
|153,40
|3.748.431.461
|% 4,28
|
|ISCTR
|25,68
|5.046.219.865
|% -0,08
|
|YKBNK
|23,38
|3.157.434.767
|% -0,76
|
|EREGL
|43,92
|4.977.613.840
|% -2,49
|
|SKBNK
|4,56
|505.438.140
|% 3,87
|
|EKGYO
|8,14
|917.737.719
|% -1,33
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9949
|29,9990
|% 0,13
|
|Euro
|32,9628
|32,9811
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,0319
|38,2227
|% 0,01
|
|Frank
|34,9670
|35,1777
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9755
|8,0155
|% 0,15
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|922,54
|924,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,06
|1.004,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,99
|77,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,06
|2.029,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17ANELE
Yüzde 4.30 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem
-
17:16ALFAS
Yüzde 5.73 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 878, 184 adet işlem
-
17:15ONCSM
Yüzde 6.87 oranında artışla 178.90 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 103 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 7, 894 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 74, 685.00 milyon TL de
-
17:14SKYMD
Yüzde 8.31 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 055, 677 adet işlem