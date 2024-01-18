BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.01.2024 16:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
19.01.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241403
BIST
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17:508.063
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,29
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.056
En Yüksek
8.117
17:5030,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0057
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5032,8158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:501.950,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.950,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:48
|HLGYO
|2,64
|79.680.976
|% 49,15
|
|BEGYO
|4,95
|476.426.304
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.366.707
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|219.038.572
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.945.219.805
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.044.188
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,90
|1.222.464.973
|% -9,74
|
|BAGFS
|26,24
|353.149.253
|% -9,14
|
|ASTOR
|111,90
|6.216.980.835
|% 9,38
|
|THYAO
|253,00
|5.654.437.726
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,94
|2.278.673.324
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,49
|617.577.741
|% 2,28
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1255
|30,1329
|% 0,01
|
|Euro
|32,7979
|32,8185
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,0360
|38,2268
|% -0,18
|
|Frank
|34,5594
|34,7676
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0123
|8,0525
|% 0,04
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|900,18
|901,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,54
|941,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,08
|78,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,95
|2.013,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:48
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, KOZAL
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