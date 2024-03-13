BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.03.2024 16:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
14.03.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258528
BIST
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16:598.963
En Düşük
|Değişim
|: -1,17%
|| -105,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
16:5932,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
16:5935,1572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1071
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
16:592.235,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.235,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ARTMS
|54,25
|104.977.222
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.701.099
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|BORSK
|43,22
|1.063.933.314
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.460.971
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,25
|6.395.623.460
|% -0,45
|
|EREGL
|44,72
|4.443.519.705
|% -1,24
|
|YKBNK
|22,50
|4.276.685.642
|% -3,43
|
|OBAMS
|50,85
|3.891.161.276
|% 7,05
|
|ISCTR
|10,77
|3.786.738.541
|% -2,71
|
|ISCTR
|10,77
|3.786.738.541
|% -2,71
|
|YKBNK
|22,50
|4.276.685.642
|% -3,43
|
|EKGYO
|10,78
|1.374.200.907
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,20
|613.137.254
|% 0,58
|
|EREGL
|44,72
|4.443.519.705
|% -1,24
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0920
|32,0978
|% 0,14
|
|Euro
|35,1398
|35,1546
|% 0,30
|
|Sterlin
|41,6167
|41,8253
|% -0,46
|
|Frank
|37,0957
|37,2816
|% -0,42
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,37
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|929,48
|931,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,93
|1.068,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,70
|83,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,22
|2.165,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:57
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17:11DGGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -85, 41 kaybederek (% -1.08 ) 7, 851
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTMS, DOBUR, JANTS, ALVES, BORSK, TETMT, KSTUR, LMKDC, FONET