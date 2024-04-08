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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

08.04.2024 16:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

09.04.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270694


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENTRA 13,31 20.551.066 % 10,00  
GEREL 36,08 114.273.850 % 10,00  
ODINE 75,35 426.386.848 % 10,00  
BRKSN 48,40 45.423.336 % 10,00  
AKENR 16,50 1.920.302.866 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0305 32,0389 % 0,07  
Euro 34,9104 34,9643 % 0,61  
Sterlin 40,6503 40,8541 % 0,80  
Frank 35,5124 35,6904 % 0,38  
Riyal 8,5645 8,6074 % 0,62  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,75 27,79 % 0,66  
Platin 965,64 967,60 % 0,66  
Paladyum 1.049,92 1.053,79 % 0,66  
Brent Pet. 90,15 90,15 % 0,66  
Altın Ons 2.329,48 2.329,83 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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