BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.905.685
|% 19,92
|CELHA
|9,95
|4.191.639
|% 19,88
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|TSPOR
|3,13
|292.250.035
|% 15,07
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7898
|7,8288
|% -1,14
|Frank
|6,1822
|6,2195
|% -0,11
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-6,66
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,48
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|Tam
|2.002
|2.052
|-9,37
|Yarım
|967
|992
|-4,53
|Çeyrek
|485
|496
|-2,27
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|-0,20
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|B. Petrol
|56,36
|56,36
|-0,26
Seans Raporu
- 16:04BNTAS Yüzde 4.37 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 867, 264 adet işlem
- 16:02TRKCM Yüzde 4.47 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 994, 748 adet işlem
- 16:01ODAS Yüzde 4.25 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 245, 689 adet işlem
- 16:00NATEN Yüzde 6.20 oranında artışla 19.88 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 952 adet işlem
- 15:58HUBVC Yüzde 7.14 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 299, 993 adet işlem