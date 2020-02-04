BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.02.2020 15:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0CDC82000AB282
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0CDC82000AB282 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816957
BIST
15:23121.110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.866,73
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.187
En Düşük
120.159
15:235,9815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
15:236,6093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
15:23301,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,64
|Açılış
|: 301,80
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|19.999.288
|% 19,98
|
|DITAS
|13,64
|26.334.168
|% 19,02
|
|DOKTA
|88,55
|31.628.527
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|206.454.802
|% 14,77
|
|RYSAS
|9,67
|10.945.397
|% 13,90
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|15.897
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|MRGYO
|1,55
|9.326.850
|% -2,52
|
|THYAO
|14,25
|941.671.174
|% 2,96
|
|PETKM
|4,20
|653.469.318
|% 2,19
|
|HALKB
|7,38
|612.932.968
|% 7,27
|
|SISE
|5,61
|396.614.299
|% 0,54
|
|ASELS
|24,06
|389.683.727
|% 2,91
|
|PETKM
|4,20
|653.469.318
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,71
|206.454.802
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,89
|333.407.780
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,91
|197.442.323
|% 2,69
|
|ODAS
|2,18
|209.636.834
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7659
|7,8049
|% 0,19
|
|Frank
|6,1501
|6,1871
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-7,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|-11,32
|
|Yarım
|962
|987
|-5,47
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,28
|