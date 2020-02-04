BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.02.2020 17:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0CDC82000DC3C1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0CDC82000DC3C1 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817003
BIST
17:15121.839
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 2.595,93
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.039
En Düşük
120.159
17:155,9770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
17:156,6039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0160
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
17:15300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,30
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
299,74
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,59
|277.307.235
|% 16,91
|
|CELHA
|11,52
|24.936.358
|% 15,66
|
|HLGYO
|1,72
|224.084.070
|% 15,44
|
|DOKTA
|88,55
|31.690.424
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,32
|34.831
|% -5,34
|
|QNBFL
|140,00
|751.486
|% -3,45
|
|MRGYO
|1,54
|19.976.162
|% -3,14
|
|THYAO
|14,29
|1.262.693.248
|% 3,25
|
|PETKM
|4,24
|784.596.004
|% 3,16
|
|HALKB
|7,40
|720.225.193
|% 7,56
|
|ASELS
|24,24
|620.481.851
|% 3,68
|
|SISE
|5,63
|517.728.689
|% 0,90
|
|PETKM
|4,24
|784.596.004
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,59
|277.307.235
|% 16,91
|
|KRDMD
|2,90
|417.994.932
|% 2,84
|
|ISGYO
|1,92
|268.441.524
|% 3,23
|
|HLGYO
|1,72
|224.084.070
|% 15,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7715
|7,8105
|% 0,26
|
|Frank
|6,1486
|6,1857
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5897
|1,5977
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|-15,91
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-22,02
|
|Yarım
|957
|982
|-10,65
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,07
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:31TEKTU
Yüzde 17.65 oranında artışla 1.60 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 523, 295 adet işlem
-
17:30DITAS
Yüzde 12.57 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 847, 381 adet işlem
-
17:29OZBAL
Yüzde 5.33 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 170 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2601, 04 artarak (% 2.30 ) 115, 528
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, OSMEN, TATGD, MAKTK, KERVN, BRKO