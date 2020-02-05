BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.02.2020 15:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0D0082000AE5A2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0D0082000AE5A2 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817184
BIST
15:19122.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 295,99
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
15:195,9826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
15:196,5958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
15:19298,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,22
|Açılış
|: 298,80
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,88
|554.393.993
|% 15,34
|
|TSGYO
|2,20
|43.508.747
|% 13,99
|
|DITAS
|13,92
|27.762.099
|% 11,90
|
|DZGYO
|6,30
|42.501.980
|% 11,70
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.394.130
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|RYSAS
|9,00
|16.697.498
|% -7,60
|
|MTRYO
|5,25
|58.762
|% -7,57
|
|THYAO
|14,58
|2.268.733.661
|% 1,32
|
|ISFIN
|4,54
|615.121.666
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,88
|554.393.993
|% 15,34
|
|ODAS
|2,23
|526.369.356
|% 2,29
|
|ASELS
|24,42
|466.776.998
|% -0,65
|
|TEKTU
|1,88
|554.393.993
|% 15,34
|
|ODAS
|2,23
|526.369.356
|% 2,29
|
|IHLAS
|0,91
|195.351.600
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,75
|356.342.888
|% 1,74
|
|THYAO
|14,58
|2.268.733.661
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7841
|7,8231
|% 0,19
|
|Frank
|6,1257
|6,1626
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5895
|1,5975
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,85
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.022
|-7,72
|
|Yarım
|953
|978
|-3,74
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
|
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