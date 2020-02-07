BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.02.2020 12:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0D48C100051228
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0D48C100051228 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817583
BIST
14:18121.983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -300,63
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:185,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:186,5652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0134
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:18301,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 301,91
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.408.445
|% 19,97
|
|ARENA
|12,96
|33.399.707
|% 17,71
|
|BUCIM
|7,80
|29.220.649
|% 15,90
|
|AYCES
|11,59
|5.845.844
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,90
|65.884.354
|% -14,29
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,10
|953.682
|% -7,46
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,61
|562.065.918
|% -0,88
|
|KRDMD
|2,94
|315.173.535
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|226.189.279
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|223.982.819
|% 1,88
|
|VESTL
|16,32
|220.169.970
|% 0,31
|
|IHLGM
|1,22
|132.600.878
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,94
|315.173.535
|% 0,00
|
|ODAS
|2,29
|174.726.499
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,15
|226.189.279
|% 0,00
|
|KARSN
|1,83
|122.318.083
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7214
|7,7601
|% 0,06
|
|Frank
|6,1124
|6,1492
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,39
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,77
|54,77
|-0,16
|