BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.02.2020 15:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0D48C2000A1A43 0A0D48C2000A1A44 0A0D48C2000A1AA9 0A0D48C2000A1AA8 0A0D48C2000A1D35
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0D48C2000A1A43 0A0D48C2000A1A44 0A0D48C2000A1AA9 0A0D48C2000A1AA8 0A0D48C2000A1D35 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817603
BIST
17:09121.750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -534,03
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:095,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9966
En Düşük
5,9771
17:096,5712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
17:09302,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,60
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.482.829
|% 19,97
|
|ARENA
|13,05
|54.315.555
|% 18,53
|
|LINK
|34,16
|32.801.436
|% 15,72
|
|BUCIM
|7,78
|49.534.667
|% 15,60
|
|AYCES
|11,59
|6.020.529
|% 14,98
|
|DOKTA
|54,45
|73.275.217
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,60
|865.028.190
|% -0,95
|
|GUSGR
|2,89
|604.502.454
|% 9,06
|
|KRDMD
|2,94
|422.560.682
|% 0,00
|
|SODA
|6,55
|354.514.037
|% 2,66
|
|GARAN
|12,09
|324.352.773
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,24
|287.089.496
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,89
|604.502.454
|% 9,06
|
|KRDMD
|2,94
|422.560.682
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|261.531.144
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|323.209.447
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7273
|7,7661
|% 0,14
|
|Frank
|6,1137
|6,1505
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5934
|1,6014
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,81
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|8,62
|
|Yarım
|964
|989
|4,17
|
|Çeyrek
|483
|494
|2,09
|