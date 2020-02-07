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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

07.02.2020 15:04
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0D48C2000A1A43 0A0D48C2000A1A44 0A0D48C2000A1AA9 0A0D48C2000A1AA8 0A0D48C2000A1D35
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/02/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0D48C2000A1A43 0A0D48C2000A1A44 0A0D48C2000A1AA9 0A0D48C2000A1AA8 0A0D48C2000A1D35 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817603


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LINK 34,16 32.801.436 % 15,72  
BUCIM 7,78 49.534.667 % 15,60  
AYCES 11,59 6.020.529 % 14,98  
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Frank 6,1137 6,1505 % -0,07  
Riyal 1,5934 1,6014 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 302 302 0,81  
Cumhuriyet 1.997 2.027 4,00  
Tam 1.994 2.044 8,62  
Yarım 964 989 4,17  
Çeyrek 483 494 2,09  
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