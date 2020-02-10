BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.02.2020 15:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0DB4420009F2B2 0A0DB4420009F5F6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0DB4420009F2B2 ve 0A0DB4420009F5F61427 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817999
BIST
17:37117.639
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -3.375,79
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:376,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:376,5867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:37304,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,85
|Açılış
|: 304,59
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.894.800
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.633.067
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,52
|939.358.399
|% 11,04
|
|ATLAS
|1,85
|31.962.108
|% 10,12
|
|ALCTL
|18,05
|69.506.011
|% 9,53
|
|DOKTA
|46,96
|65.018.646
|% -13,76
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,88
|10.236.517
|% -11,37
|
|BURVA
|14,50
|162.408
|% -11,04
|
|LINK
|29,92
|4.158.405
|% -10,15
|
|THYAO
|13,98
|1.959.172.710
|% -3,39
|
|TSPOR
|3,52
|939.358.399
|% 11,04
|
|PETKM
|3,93
|637.459.706
|% -4,38
|
|ASELS
|23,78
|589.953.268
|% -2,78
|
|KRDMD
|2,82
|572.051.590
|% -3,75
|
|IHLGM
|1,23
|415.233.463
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,52
|939.358.399
|% 11,04
|
|EKGYO
|1,63
|397.564.346
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,82
|572.051.590
|% -3,75
|
|ODAS
|2,10
|412.700.399
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7631
|7,8021
|% 0,44
|
|Frank
|6,1311
|6,1681
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5996
|1,6077
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,59
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.008
|2.059
|8,18
|
|Yarım
|971
|996
|3,96
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
|