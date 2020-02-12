BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.02.2020 11:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0DFCC200035B38, 0A0DFCC200035EA7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0DFCC200035B38 ve 0A0DFCC200035EA7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818561
BIST
14:23120.717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 919,39
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:236,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:236,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:23304,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,58
|Açılış
|: 304,05
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.116.455
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|46.793.373
|% 14,86
|
|ASELS
|28,10
|3.002.206.463
|% 13,49
|
|COSMO
|2,66
|28.263
|% 9,92
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,74
|309.435.871
|% -9,22
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|DOKTA
|46,76
|15.250.442
|% -4,42
|
|ASELS
|28,10
|3.002.206.463
|% 13,49
|
|THYAO
|14,74
|2.078.130.603
|% 3,08
|
|GARAN
|11,88
|354.055.852
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,93
|333.038.357
|% 1,03
|
|PETKM
|4,08
|314.907.673
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,35
|280.735.183
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,66
|260.775.469
|% 0,61
|
|THYAO
|14,74
|2.078.130.603
|% 3,08
|
|ODAS
|2,16
|299.008.494
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,93
|333.038.357
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8159
|7,8551
|% 0,54
|
|Frank
|6,1683
|6,2055
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6051
|1,6132
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-2,72
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-1,98
|
|Yarım
|969
|994
|-0,96
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|1,01
|
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