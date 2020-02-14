BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.02.2020 16:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0E44C20005DDCC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0E44C20005DDCC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819087
BIST
17:28120.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -65,64
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:286,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:286,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:28307,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,24
|Açılış
|: 307,53
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.120.011
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,70
|37.461.088
|% 16,79
|
|ARDYZ
|18,34
|388.775.095
|% 16,08
|
|AYCES
|12,74
|6.180.042
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,36
|80.819.383
|% 14,32
|
|TUKAS
|12,28
|4.513.045
|% -19,53
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|13.352.586
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,16
|48.441.246
|% -8,09
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,34
|1.456.002.965
|% 3,97
|
|THYAO
|14,99
|1.449.643.996
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,88
|689.120.011
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,19
|638.711.380
|% 5,80
|
|BJKAS
|2,98
|628.604.292
|% 9,56
|
|ISGYO
|2,19
|638.711.380
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,88
|689.120.011
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,98
|628.604.292
|% 9,56
|
|KARSN
|1,97
|377.724.234
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|210.983.775
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8545
|7,8939
|% -0,08
|
|Frank
|6,1489
|6,1859
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6090
|1,6171
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,41
|
|Altın Gr.
|307
|308
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|3,77
|
|Yarım
|979
|1.004
|1,82
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,37
|57,37
|1,03
|