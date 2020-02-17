BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.02.2020 16:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0EB042000C8ECB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0EB042000C8ECB numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819516
BIST
17:04121.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 856,59
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:046,0490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:046,5559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:04307,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,38
|Açılış
|: 307,70
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,58
|280.223.237
|% 19,74
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|KUTPO
|10,92
|83.572.617
|% 15,92
|
|GUBRF
|17,94
|333.803.946
|% 14,93
|
|OSTIM
|2,55
|140.410.763
|% 13,84
|
|ERBOS
|24,76
|18.611.316
|% -9,90
|
|ARDYZ
|16,24
|33.764.127
|% -9,78
|
|QNBFL
|141,50
|3.161.452
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,76
|52.326.062
|% -7,92
|
|QNBFB
|49,02
|1.680.010
|% -7,25
|
|ASELS
|29,14
|1.774.035.591
|% 0,21
|
|THYAO
|15,26
|1.660.777.093
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|ODAS
|2,33
|856.570.236
|% 8,37
|
|KRDMD
|2,98
|449.722.629
|% 2,76
|
|ODAS
|2,33
|856.570.236
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|KRDMD
|2,98
|449.722.629
|% 2,76
|
|BJKAS
|2,99
|325.493.133
|% 3,82
|
|KARSN
|1,90
|212.304.306
|% -3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8496
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1378
|6,1748
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,38
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|-1,86
|
|Yarım
|980
|1.006
|-0,90
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|