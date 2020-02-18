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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

18.02.2020 14:06
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0ED4C1000938BA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/02/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0ED4C1000938BA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819842


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