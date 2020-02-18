BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.02.2020 14:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0ED4C1000938BA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0ED4C1000938BA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819842
BIST
13:54120.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -638,12
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
13:546,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
13:546,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
13:54309,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,19
|Açılış
|: 309,55
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|12,35
|43.193.715
|% 16,51
|
|TSPOR
|6,35
|317.942.053
|% 13,60
|
|MRSHL
|57,30
|15.106.747
|% 10,51
|
|HALKS
|2,75
|140.055
|% 10,00
|
|TURGG
|51,10
|3.450.645
|% 9,99
|
|ARDYZ
|14,27
|15.229.060
|% -9,74
|
|ETILR
|2,04
|71.445
|% -9,73
|
|VKING
|3,80
|3.485.621
|% -8,43
|
|ORMA
|4,36
|43.168
|% -8,21
|
|RAYSG
|4,32
|6.646.330
|% -8,09
|
|GSRAY
|3,55
|1.046.242.494
|% 2,90
|
|THYAO
|15,04
|992.694.990
|% -1,64
|
|ASELS
|29,42
|900.798.815
|% 1,66
|
|ODAS
|2,34
|403.719.839
|% -0,85
|
|TSPOR
|6,35
|317.942.053
|% 13,60
|
|GSRAY
|3,55
|1.046.242.494
|% 2,90
|
|ODAS
|2,34
|403.719.839
|% -0,85
|
|ISGYO
|2,03
|292.884.996
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,65
|218.871.402
|% -0,60
|
|GUSGR
|2,98
|297.633.643
|% 3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8797
|7,9192
|% 0,55
|
|Frank
|6,1578
|6,1949
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6122
|1,6203
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|6,47
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.042
|2.093
|12,85
|
|Yarım
|987
|1.012
|6,21
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,61
|56,61
|-1,06
|