BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.02.2020 11:26
Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0EF8C2000541E2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820043
BIST
12:06119.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 311,71
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.797
12:066,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:066,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:06313,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,16
|Açılış
|: 313,88
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,67
|69.355.118
|% 12,18
|
|TSPOR
|7,18
|299.958.950
|% 10,63
|
|BJKAS
|3,25
|175.955.233
|% 10,54
|
|OSTIM
|2,62
|85.776.954
|% 10,08
|
|VERTU
|6,60
|21.375.209
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,59
|3.844.550
|% -8,48
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,61
|393.153.148
|% 1,98
|
|ASELS
|29,40
|380.314.135
|% 0,75
|
|THYAO
|14,98
|338.262.583
|% -0,33
|
|TSPOR
|7,18
|299.958.950
|% 10,63
|
|MNDRS
|1,95
|204.686.441
|% -2,01
|
|CEMAS
|1,33
|150.539.874
|% 3,10
|
|GSRAY
|3,61
|393.153.148
|% 1,98
|
|MNDRS
|1,95
|204.686.441
|% -2,01
|
|ISGYO
|2,00
|161.473.321
|% 2,56
|
|ODAS
|2,31
|179.920.333
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8654
|7,9048
|% 0,02
|
|Frank
|6,1516
|6,1886
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6139
|1,6220
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,96
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|22,85
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|11,05
|
|Çeyrek
|502
|514
|5,53
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|58,07
|58,07
|0,32
|
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