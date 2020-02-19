BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.02.2020 14:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0EF8C20003B287
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0EF8C20003B287 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820076
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0876
En Düşük
6,0483
18:056,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5695
En Düşük
6,5382
18:05313,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,20
|Açılış
|: 313,93
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8441
|7,8835
|% -0,25
|
|Frank
|6,1572
|6,1943
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6169
|1,6251
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|4,05
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|1,37
|