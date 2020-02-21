BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.02.2020 16:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0F4102000C6B20 0A0F4102000C6B13
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0F4102000C6B20 ve 0A0F4102000C6B13 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820853
BIST
17:12117.107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.465,42
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:126,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:126,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6214
En Düşük
6,5655
17:12322,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,21
|Açılış
|: 322,83
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,04
|90.733.117
|% 17,00
|
|DGGYO
|6,58
|39.894.563
|% 15,64
|
|ESCOM
|3,12
|8.875.470
|% 14,71
|
|ARDYZ
|14,87
|18.229.349
|% 12,74
|
|KOZAA
|12,60
|677.853.726
|% 12,10
|
|MIPAZ
|3,05
|160.187.399
|% -14,33
|
|HATEK
|8,45
|13.773.325
|% -8,85
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,38
|45.215.287
|% -4,94
|
|THYAO
|14,45
|1.655.508.888
|% 0,56
|
|ASELS
|28,84
|1.088.925.389
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,60
|677.853.726
|% 12,10
|
|IPEKE
|9,81
|663.048.394
|% 6,51
|
|KRDMD
|2,79
|504.641.567
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,56
|356.149.777
|% 1,96
|
|ODAS
|2,10
|407.402.419
|% 2,44
|
|KRDMD
|2,79
|504.641.567
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,52
|227.412.969
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,23
|174.284.936
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8893
|7,9289
|% 0,68
|
|Frank
|6,2071
|6,2445
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6266
|1,6348
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|20,06
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|47,17
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,82
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,41
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,36
|58,36
|-0,95
|
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