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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

21.02.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0F4102000C6B20 0A0F4102000C6B13
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/02/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0F4102000C6B20 ve 0A0F4102000C6B13 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820853


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Tam 2.134 2.187 47,17  
Yarım 1.031 1.058 22,82  
Çeyrek 517 529 11,41  
Gümüş.Ons 18,47 18,50 0,11  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,04  
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