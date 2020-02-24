BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.02.2020 12:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0FAC420005D5D7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0FAC420005D5D7 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821127
BIST
14:23113.703
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.126,85
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:236,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0632
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:236,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:23333,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 11,04
|Açılış
|: 333,06
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.573.725
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,22
|8.111.779
|% 10,45
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,38
|155.057.263
|% -10,68
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|AYCES
|10,75
|490.223
|% -8,90
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|THYAO
|13,66
|1.273.114.274
|% -5,92
|
|IPEKE
|10,52
|675.526.821
|% 7,90
|
|KOZAA
|12,95
|461.112.809
|% 3,27
|
|ASELS
|28,34
|413.496.688
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,72
|277.493.813
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,26
|163.822.566
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|226.687.492
|% -1,42
|
|KRDMD
|2,72
|277.493.813
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,21
|111.531.684
|% -1,63
|
|THYAO
|13,66
|1.273.114.274
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9109
|7,9505
|% 0,49
|
|Frank
|6,2491
|6,2867
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6351
|1,6433
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|38,71
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,06
|
|Cumhuriyet
|2.210
|2.243
|77,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|70,97
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,33
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,16
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-2,28
|
Seans Raporu
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