BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.02.2020 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0FAC420003AC38 0A0FAC420003B5D1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0FAC420003AC38 0A0FAC420003B5D1 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821151
BIST
15:34114.003
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -2.826,57
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:346,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0612
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:346,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:34332,48
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 10,46
|Açılış
|: 332,48
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.081.267
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,26
|13.164.144
|% 12,44
|
|IPEKE
|10,82
|818.715.083
|% 10,97
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,37
|164.600.077
|% -10,75
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,67
|1.507.334.768
|% -5,85
|
|IPEKE
|10,82
|818.715.083
|% 10,97
|
|KOZAA
|13,00
|553.927.441
|% 3,67
|
|ASELS
|28,36
|473.497.443
|% -1,66
|
|KRDMD
|2,74
|321.498.627
|% -2,84
|
|CEMAS
|1,26
|180.447.994
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|292.714.815
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,23
|159.089.133
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|321.498.627
|% -2,84
|
|THYAO
|13,67
|1.507.334.768
|% -5,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9128
|7,9525
|% 0,51
|
|Frank
|6,2565
|6,2942
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6353
|1,6436
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|36,86
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,33
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.193
|2.248
|65,48
|
|Yarım
|1.060
|1.087
|31,67
|
|Çeyrek
|532
|544
|15,83
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,68
|55,68
|-2,26
|
Seans Raporu
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