BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.02.2020 15:06
Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0FD082000C5C07 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821443
BIST
16:42114.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 149,40
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:426,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,1510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:426,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,6690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:42326,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,23
|Açılış
|: 326,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.166.509
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.996.802
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,09
|136.835.458
|% 13,61
|
|ALGYO
|16,64
|164.254.387
|% 13,05
|
|DERAS
|3,90
|48.101.142
|% 13,04
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,62
|4.646.471
|% -6,20
|
|JANTS
|60,80
|8.883.430
|% -6,17
|
|THYAO
|13,66
|2.944.387.988
|% -1,44
|
|ASELS
|29,26
|1.264.856.064
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,83
|592.502.913
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|519.891.405
|% 9,14
|
|ODAS
|2,20
|410.247.342
|% 0,92
|
|KARSN
|2,03
|519.891.405
|% 9,14
|
|THYAO
|13,66
|2.944.387.988
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,83
|592.502.913
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|410.247.342
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,30
|190.027.866
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9527
|7,9926
|% 0,92
|
|Frank
|6,2620
|6,2997
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6340
|1,6422
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|-45,13
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-21,84
|
|Çeyrek
|522
|534
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,01
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