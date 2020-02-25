BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.02.2020 16:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0FD082000D0CC3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0FD082000D0CC3 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821466
BIST
17:55114.630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -158,82
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:556,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:556,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:55325,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,94
|Açılış
|: 325,23
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.153.813
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.383.463
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,80
|27.252.738
|% 15,37
|
|BURCE
|7,07
|3.773.545
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.162.106
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,14
|5.104.576
|% -7,11
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|9.604.306
|% -6,56
|
|THYAO
|13,57
|3.293.879.389
|% -2,09
|
|ASELS
|29,10
|1.393.937.166
|% 1,68
|
|KARSN
|1,96
|694.593.941
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,83
|650.902.287
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|445.790.321
|% 0,46
|
|KARSN
|1,96
|694.593.941
|% 5,38
|
|THYAO
|13,57
|3.293.879.389
|% -2,09
|
|KRDMD
|2,83
|650.902.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|261.034.653
|% 5,65
|
|ODAS
|2,19
|445.790.321
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9299
|7,9697
|% 0,63
|
|Frank
|6,2399
|6,2775
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6284
|1,6366
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
|
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