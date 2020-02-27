BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.02.2020 13:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1018C20005ADA1 0A1018C20005B4DF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/02/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1018C20005ADA1 ve 0A1018C20005B4DF numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821986
BIST
14:01111.730
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -3.441,58
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.589
14:016,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1740
En Düşük
6,1506
14:016,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0593
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:01326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,87
|Açılış
|: 326,86
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,52
|35.594.374
|% 7,37
|
|AYCES
|11,28
|464.561
|% 7,22
|
|ALYAG
|0,78
|775.338
|% 5,41
|
|EMNIS
|2,42
|9.051
|% 5,22
|
|GSRAY
|3,41
|53.908.784
|% -13,23
|
|TSPOR
|5,32
|29.883.405
|% -12,79
|
|SNPAM
|5,57
|1.532.896
|% -11,59
|
|ALGYO
|15,75
|114.615.718
|% -11,52
|
|RYSAS
|8,34
|36.737.225
|% -11,28
|
|THYAO
|12,49
|1.387.391.400
|% -5,66
|
|ASELS
|27,60
|647.546.736
|% -4,83
|
|KRDMD
|2,79
|542.104.139
|% -4,12
|
|GARAN
|10,29
|252.447.220
|% -3,20
|
|IPEKE
|9,87
|191.682.638
|% -5,82
|
|IHLGM
|1,30
|417.116.601
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,79
|542.104.139
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,48
|261.130.206
|% -2,63
|
|THYAO
|12,49
|1.387.391.400
|% -5,66
|
|ODAS
|2,07
|193.442.183
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9195
|7,9592
|% 0,01
|
|Frank
|6,3277
|6,3659
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6394
|1,6476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|12,22
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,77
|51,77
|-1,04
|