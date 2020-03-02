BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.03.2020 14:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A10A8420007BFCE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A10A8420007BFCE numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823274
BIST
14:48106.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 972,73
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.940
14:486,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:486,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
14:48322,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 6,07
|Açılış
|: 322,43
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|359.703.016
|% 15,57
|
|OYAYO
|4,46
|19.345.696
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|7.812.368
|% 14,56
|
|GYHOL
|22,90
|5.439.057
|% 14,56
|
|GRNYO
|1,68
|23.387.477
|% 12,00
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,66
|6.426.548
|% -2,83
|
|FENER
|11,55
|38.663.594
|% -2,45
|
|BIMAS
|46,94
|32.018.176
|% -2,29
|
|THYAO
|11,86
|725.486.947
|% 0,94
|
|ASELS
|28,02
|405.295.153
|% 1,89
|
|KARSN
|1,93
|359.703.016
|% 15,57
|
|GARAN
|9,61
|311.827.020
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,37
|243.716.396
|% 3,49
|
|KARSN
|1,93
|359.703.016
|% 15,57
|
|YKBNK
|2,37
|243.716.396
|% 3,49
|
|EKGYO
|1,42
|119.682.814
|% 2,16
|
|ADESE
|1,46
|119.921.560
|% 5,80
|
|ODAS
|2,03
|162.197.602
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9488
|7,9887
|% -0,21
|
|Frank
|6,4861
|6,5251
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6602
|1,6686
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|27,27
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,07
|
|Cumhuriyet
|2.138
|2.171
|27,00
|
|Tam
|2.128
|2.182
|21,64
|
|Yarım
|1.029
|1.055
|10,46
|
|Çeyrek
|516
|528
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,91
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|0,71
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