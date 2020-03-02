BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.03.2020 17:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A10A842000D9C0A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A10A842000D9C0A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823345
BIST
17:35107.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.471,99
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:356,2303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:356,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0559
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:35319,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,43
|Açılış
|: 319,79
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.574.299
|% 20,00
|
|KARSN
|2,00
|504.046.904
|% 19,76
|
|ASUZU
|12,13
|71.482.994
|% 19,27
|
|OYAYO
|4,46
|19.545.763
|% 14,95
|
|BRYAT
|70,80
|9.255.500
|% 14,94
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,05
|16.593.116
|% -3,10
|
|ECZYT
|11,66
|9.679.208
|% -2,83
|
|VERUS
|19,32
|5.571.444
|% -2,42
|
|THYAO
|11,94
|1.146.794.872
|% 1,62
|
|ASELS
|28,32
|581.569.138
|% 2,98
|
|KARSN
|2,00
|504.046.904
|% 19,76
|
|GARAN
|9,62
|440.458.336
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,41
|349.520.455
|% 5,24
|
|KARSN
|2,00
|504.046.904
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,41
|349.520.455
|% 5,24
|
|ODAS
|2,06
|242.420.030
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,43
|156.183.262
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|159.908.938
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9236
|7,9634
|% -0,53
|
|Frank
|6,4797
|6,5188
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6541
|1,6624
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,04
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|0,97
|
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