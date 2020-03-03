BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.03.2020 11:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/03/2020
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 1 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823836
BIST
15:13110.535
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 3.224,80
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.535
En Düşük
108.881
15:136,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:136,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,8490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8511
15:13317,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,57
|Açılış
|: 317,57
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|33.640.016
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.350.416
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.483.614
|% 14,80
|
|TKNSA
|7,68
|62.136.828
|% 14,12
|
|SNPAM
|5,98
|1.966.372
|% 13,69
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|7.669.428
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,90
|9.798.913
|% -4,62
|
|ASELS
|29,86
|759.044.423
|% 5,74
|
|THYAO
|12,14
|727.749.185
|% 2,88
|
|GARAN
|10,01
|439.462.269
|% 4,60
|
|KARSN
|1,91
|294.080.913
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,53
|244.898.777
|% 5,86
|
|KARSN
|1,91
|294.080.913
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,35
|179.571.967
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,17
|133.902.715
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,53
|244.898.777
|% 5,86
|
|ODAS
|2,10
|176.199.686
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8626
|7,9021
|% 0,28
|
|Frank
|6,4121
|6,4507
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6382
|1,6464
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.098
|2.151
|-6,69
|
|Yarım
|1.014
|1.040
|-3,24
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,61
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,04
|
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