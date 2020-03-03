BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.03.2020 14:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A10CDC200086A75
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A10CDC200086A75 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823902
BIST
16:43109.877
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.567,11
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
16:436,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
16:436,8592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8401
16:43317,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,91
|Açılış
|: 317,91
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.181.744
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|135.666.849
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,71
|42.078.280
|% 17,10
|
|SONME
|6,11
|5.518.582
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.061.890
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.972.695
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,80
|11.093.456
|% -5,05
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|29,86
|1.146.768.500
|% 5,74
|
|THYAO
|12,10
|952.298.014
|% 2,54
|
|GARAN
|9,99
|537.848.946
|% 4,39
|
|KARSN
|1,90
|317.074.476
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|300.982.370
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|317.074.476
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|216.978.821
|% 7,81
|
|IHYAY
|1,17
|154.864.430
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,51
|300.982.370
|% 5,02
|
|ODAS
|2,09
|202.642.751
|% 1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8587
|7,8981
|% 0,23
|
|Frank
|6,4177
|6,4564
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6388
|1,6471
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.602
|16,06
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.111
|2.143
|-3,00
|
|Tam
|2.099
|2.151
|-5,98
|
|Yarım
|1.014
|1.041
|-2,90
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,04
|
|B. Petrol
|53,02
|53,02
|1,12
|